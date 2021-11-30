В следующем году мир может стать свидетелем того, как Covid-пандемия начнет превращаться в эндемическое заболевание, подобное другим, с которыми живет человечество. Если только вопиющее неравенство в доступе к вакцинам не затянет ее и не появятся худшие Covid-варианты.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что сдерживание пандемии коронавируса в следующем году возможно. Существуют все ноу-хау и инструменты, необходимые для установления контроля над вирусом. Становятся доступными постоянно растущие запасы безопасных и эффективных вакцин и новые методы лечения.

Но остается неясным, сделаем ли мы необходимый трудный выбор или позволим пандемии продолжать бушевать, потенциально открывая путь к гораздо худшей ситуации.

— Траектория этой пандемии находится в наших руках. Сможем ли мы получить контроль над передачей в 2022 году? Абсолютно, — заявила недавно журналистам, главный эксперт ВОЗ по Covid-кризису Мария Ван Керхове.

Через год после появления на рынке первых вакцин во всем мире было введено более 7,5 млрд доз. Мир находится на пути к производству около 24 млрд доз к июню следующего года — более чем достаточно для всех на планете.

Но острая нехватка вакцин в более бедных странах и нежелание делать уколы там, где они доступны, сделали страны уязвимыми, поэтому новые, более заразные варианты, такие как Дельта, вызывали волну за волной инфекции. А вместе с ними интубированные пациенты в переполненных больницах и длинные очереди людей, пытающихся найти кислород для своих близких.

Изображения импровизированных погребальных костров, горящих в Индии, пострадавшей от Дельты, олицетворяют человеческие жертвы пандемии.

Официально во всем мире умерло более 5,1 млн человек, хотя, по данным ВОЗ, фактические потери, вероятно, в два-три раза превышают эту цифру.

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Часть мебели

Спустя два года после того, как вирус впервые был обнаружен в Китае, протесты против вакцин сотрясают ряд стран Европы, вновь ставших эпицентром пандемии, на фоне новых ограничений и надвигающейся обязательной вакцинации.

Несмотря на такие сцены, многие эксперты предполагают, что фаза пандемии скоро закончится. Covid-19 не исчезнет полностью, но станет в значительной степени контролируемой эндемической болезнью, с которой мы научимся жить, как грипп, говорят они.

По сути, коронавирус станет частью мебели, сказал эпидемиолог из Калифорнийского университета в Ирвине Эндрю Ноймер.

Ведущий эксперт по инфекционным заболеваниям США Энтони Фаучи также сказал, что усиление вакцинации должно скоро привести нас к тому моменту, когда Covid-19 может время от времени проявляться на заднем плане, но он не будет доминировать над нами так, как сейчас.

Но вопиющее неравенство в доступе к вакцинам остается серьезной проблемой. По данным ООН, около 65% людей в странах с высоким доходом получили хотя бы одну дозу вакцины и чуть более 7% в странах с низким доходом.

Клеймо дисбаланса как моральное возмущение. ВОЗ призвала богатые страны воздержаться от ревакцинации полностью привитых до тех пор, пока самые уязвимые повсюду не получат свои первые уколы. Пока безрезультатно.

Эксперты в области здравоохранения подчеркивают, что продолжение распространения Covid-19 в некоторых местах резко увеличивает шансы появления новых, более опасных вариантов, подвергая риску весь мир.

Еще больше внимания таким опасениям привлекло появление на прошлой неделе Омикрона, нового варианта Covid-19, впервые обнаруженного в южной части Африки.

ВОЗ предупредила, что он представляет очень высокий риск во всем мире, хотя остается неясным, является ли он более заразным, опасным или лучше уклоняется от защиты вакцины, чем предыдущие варианты.

— Никто не в безопасности, пока не будут в безопасности все, — повторял глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус с самого начала пандемии.

Двойная пандемия

Эксперты предупреждают, что, если миру не удастся устранить дисбаланс, худшее еще впереди.

Один кошмарный сценарий, описанный ВОЗ, предполагает, что пандемия Covid-19 выйдет из-под контроля на фоне постоянного потока новых, более опасных вариантов, даже когда отдельный вирус, переносимый комарами, похожий на Зика, вызывает параллельную пандемию.

Беспорядок, дезинформация и миграционные кризисы, вызванные людьми, покидающими районы, подверженные комарам, подорвут доверие к властям и науке, поскольку системы здравоохранения рухнут и последуют политические беспорядки.

По словам директора ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, это один из нескольких вероятных сценариев.

— Двойная пандемия вызывает особую озабоченность, потому что у нас есть один вирус, вызывающий пандемию, и многие другие, которые выстроились в очередь, — отмечает он.

ВОЗ призывает страны подписать договор о пандемии, чтобы помочь подготовиться к будущим кризисам и предотвратить их.

— Это, конечно, не последний опасный патогенный вирус, с которым мы столкнемся, — сказал футурист в области технологий и здравоохранения Джейми Метцл,

Но, независимо от того, как будет развиваться ситуация с Covid-19, уже сегодня ясно, что полной демобилизации на борьбу со смертельно опасным вирусом нас не будет никогда.