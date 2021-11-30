Новый штамм коронавируса Омикрон появился в Европе раньше, чем считалось ранее. Так, вариант обнаружили в Нидерландах еще 19 ноября — до прибытия двух последних самолетов из Южно-Африканской Республики.

Об этом сообщил Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM). Два последних рейса из ЮАР прибыли в аэропорт Схипхол 26 ноября.

Пассажиров держали в аэропорту до поздней ночи, ведь все они должны были сдать ПЦР-тест на коронавирус и дождаться результата. Из 624 человек в 61 результат теста оказался положительным, в 14 подтвердили штамм Омикрон.

— Национальный институт здравоохранения Нидерландов обнаружил штамм Омикрон в двух тестовых образцах, которые уже были взяты в Нидерландах в ноябре. Это тесты, взятые 19 и 23 ноября 2021 года, — отметили представители института.

Представитель Национального института здравоохранения говорит, пока неизвестно, посещали ли эти люди юг Африки.

Власти Нидерландов 26 ноября запретили полеты из ЮАР, Лесото, Эсватини, Ботсваны, Намибии и Зимбабве для предотвращения распространения нового штамма коронавируса, обнаруженного на юге Африки. Ограничения будут действовать до 4 декабря.

По предварительным данным, новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Южной Африке 24 ноября. То есть это произошло после того, как в Нидерландах появились новые случаи заболевания.

Источник: RIVM