Новий штам коронавірусу Омікрон з’явився у Європі раніше, ніж вважалося досі. Так, варіант виявили у Нідерландах ще 19 листопада – до прибуття двох останніх літаків з Південно-Африканської республіки.

Про це повідомив Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів (RIVM). Два останні рейси з ПАР прибули в аеропорт Схіпхол 26 листопада.

Пасажирів тримали в аеропорту до пізньої ночі, адже всі вони повинні були здати ПЛР-тест на коронавірус і дочекатися результату. З 624 осіб у 61 результат тесту виявився позитивним, у 14 підтвердили штам Омікрон.

– Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів виявив штам Омікрон у двох тестових зразках, які вже були взяті в Нідерландах у листопаді. Це тести, взяті 19 і 23 листопада 2021 року, – зазначили представники інституту.

Представник Національного інституту охорони здоров’я каже, поки що невідомо, чи відвідували ці люди південь Африки.

Влада Нідерландів 26 листопада заборонила польоти з ПАР, Лесото, Есватіні, Ботсвани, Намібії та Зімбабве для запобігання поширенню нового штаму коронавірусу, виявленого на півдні Африки. Обмеження діятимуть до 4 грудня.

За попередніми даними, новий штам коронавірусу вперше виявили у Південній Африці 24 листопада. Тобто це сталося після того, як у Нідерландах з’явилися нові випадки захворювання.

Джерело: RIVM