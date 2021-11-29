Вакцини проти коронавірусної інфекції, які на сьогодні дозволені до застосування, з великою часткою ймовірності можуть захистити від зараження новим варіантом Омікрон.

Про це заявила Всесвітня організація охорони здоров’я у своїй доповіді, присвяченій появі нового високозаразного Covid-варіанту Омікрон.

– Попри невизначеність, розумно припустити, що доступні наразі вакцини пропонують певний захист від важкої форми захворювання і смерті, – наголошуються в документі ВООЗ.

У своїй доповіді експерти ВООЗ акцентують на граничній кількісті мутацій, які зробили новий штам Омікрон здатним до швидкого поширення в глобальному масштабі. Ця якість характеризує новий Covid-варіант як дуже небезпечний, відзначають експерти.

Задля захисту від нового штаму ВООЗ пропонує прискорити процес вакцинації проти Covid-19. Передусім це стосується груп ризику.

Як і раніше, не втратили своєї високої актуальності такі протиепідемічні заходи, як неухильне дотримання маскового режиму і соціальної дистанції. Також рекомендується уникати місць великого скупчення людей.

Наукові дослідження нового Covid-варіанту Омікрон в значній мірі активізувалися. Інформація про них буде доступна вже в найближчі дні.

Нагадаємо, що ряд європейських країн вже заявили про виявлення на своїх територіях випадків зараження варіантом Омікрон. Йдеться про Німеччину, Італію, Британію, Нідерланди та Бельгію. Про випадки зараження Омікроном також заявили Гонконг, Ізраїль і Канада.