Вакцины против коронавирусной инфекции, которые на сегодня разрешены к применению, с большой долей вероятности могут защитить от заражения новым вариантом Омикрон.

Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения в своем докладе, посвященном появлению нового высокозаразного Covid-варианта Омикрон.

— Несмотря на неопределенность, разумно предположить, что доступные на данный момент вакцины предлагают определенную защиту от тяжелой формы заболевания и смерти, — подчеркивается в документе ВОЗ.

В докладе, составленном экспертами ВОЗ, делается акцент на предельное количество мутаций, которые сделали новый штамм Омикрон способным к быстрому распространению в глобальном масштабе. Это качество характеризует новый Covid-вариант как очень опасный, отмечают эксперты.

В качестве мер защиты от нового штамма ВОЗ предлагает ускорить процесс вакцинации против Covid-19. Прежде всего это касается групп риска.

По-прежнему не утратили своей высокой актуальности такие противоэпидемические меры, как неукоснительное соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Также рекомендуется избегать мест большого скопления людей.

Научные исследования нового Covid-варианта Омикрон в значительной степени активизировались. Информация о них будет доступна уже в ближайшие дни.

Напомним, что ряд европейских стран уже заявили об обнаружении на своих территориях случаев заражения вариантом Омикрон. Речь идет о Германии, Италии, Британии, Нидерландах и Бельгии. О случаях заражения Омикрон также заявили Гонконг, Израиль и Канада.