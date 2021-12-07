Новый штамм коронавируса Омикрон пока не угрожает Украине и миру в целом, поскольку он недостаточно изучен.

Такое мнение высказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

— Омикрон остается потенциальной угрозой. Ключевое слово “потенциальной”, потому что он еще не исследован… Пока можем говорить о потенциальной угрозе, но пока не называем этот вариант коронавируса угрозой для мира и для Украины, — уточнил Юрий Ганиченко.

По его словам, уже были озвучены различные мнения по поводу того, является ли этот вариант более опасным. Однако нужно ждать результатов исследований.

Штамм коронавируса Омикрон впервые выявили в ЮАР в конце ноября 2021 года. Там фиксировалось ухудшение эпидситуации. Позже мутация распространилась по другим странам мира, в Украине пока официально не подтвердили ни одного случая заражения.

По предварительным данным, вариант имеет много мутаций, однако пока неизвестно, как это влияет на его свойства распространяться и влиять на течение заболевания у человека.

Источник: Kyiv School of Economics