Глава Минздрава Виктор Ляшко говорит, что на самом деле Украина не находится в лидерах по смертности от коронавируса.

Такое мнение он высказал в эфире одного из украинских телеканалов.

– Мы не в лидерах, и это факт, который можно посмотреть на любом аналитическом портале, в котором есть итоги с начала 2020 года, – отметил Виктор Ляшко.

По его словам, когда формируются более подробные рейтинги, учитываются три составляющие, а не только суточный прирост летальных исходов.

Считается также показатель смертности на 100 тыс. населения и сколько летальных исходов от числа всех инфицированных.

Кроме того, во время формирования статистики специалисты различают смерти, которые наступили непосредственно от вируса, и те, которые возникли вследствие обострения сопутствующих болезней.

Как утонил Ляшко, в Украине решили не сосредотачивать внимание на летальных случаях от коронавируса, ведь такие подсчеты требуют времени и конкретики, а сейчас нужно использовать оперативные данные.

В то же время в Украине за время пандемии вирус унес жизни почти 89 тыс. граждан, за последний день умерли 467 человек.