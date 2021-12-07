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Covid-смертность в Украине – Ляшко считает, что страна не находится в лидерах

7 декабря 2021, 11:15
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
коронавирус
Источник: Depositphotos

Глава Минздрава Виктор Ляшко говорит, что на самом деле Украина не находится в лидерах по смертности от коронавируса.

Такое мнение он высказал в эфире одного из украинских телеканалов.

– Мы не в лидерах, и это факт, который можно посмотреть на любом аналитическом портале, в котором есть итоги с начала 2020 года, – отметил Виктор Ляшко.

По его словам, когда формируются более подробные рейтинги, учитываются три составляющие, а не только суточный прирост летальных исходов.

Считается также показатель смертности на 100 тыс. населения и сколько летальных исходов от числа всех инфицированных.

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Кроме того, во время формирования статистики специалисты различают смерти, которые наступили непосредственно от вируса, и те, которые возникли вследствие обострения сопутствующих болезней.

Как утонил Ляшко, в Украине решили не сосредотачивать внимание на летальных случаях от коронавируса, ведь такие подсчеты требуют времени и конкретики, а сейчас нужно использовать оперативные данные.

В то же время в Украине за время пандемии вирус унес жизни почти 89 тыс. граждан, за последний день умерли 467 человек.

Источник
24 канал
Теги
Віктор Ляшко , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины , Смерть , статистика
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