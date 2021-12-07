Людей, которые против прививки от коронавируса, в Украине не так много, как кажется на первый взгляд.

Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал глава Минздрава Украины Виктор Ляшко.

– Поверьте, антивакцинаторов не так много. Однако они могут создать шум, поэтому кажется, что достаточно большое количество этих людей, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, такие люди якобы отстаивают свои права и обвиняют представителей властей в их нарушении. Однако ситуация меняется, когда они попадают в больницу с коронавирусом. Он сравнил эту ситуацию с вакцинацией от бешенства в 1885 году во Франции. Там люди тоже были против прививок.

– Однако сразу после укуса бешеной собаки они бежали в институт Пастера, чтобы им укололи волшебную сыворотку, позволяющую спасать жизнь. Так и здесь происходит, – добавил он.

Министр считает, что активакцинаторы не категорически против иммунизации, это просто люди с определенным сомнением.

Вакцинация от коронавируса проходит в Украине с конца февраля 2021 года. Однако далеко не все граждане положительно относятся к этому процессу. Часть граждан игнорируют рекомендации и даже устраивают акции протеста.