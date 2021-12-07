Евросоюз планирует помочь с доставкой вакцины от коронавируса в те страны, где иммунизация проходит медленно. Его представители хотят, чтобы до середины 2022 года 70% населения мира получили дозы.

С таким заявлением выступила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Пока только 44% населения мира вакцинированы. Большинство доз, необходимых для этого, были экспортированы и предоставлены Европой. И мы будем делать еще больше, – отметила Урсула фон дер Ляйен.

В частности, речь идет о помощи африканским странам, ведь в них ситуация с прививками пока наихудшая.

В то же время ЕС уже передал разным странам 350 млн доз вакцины, 300 из них – в рамках инициативы COVAX.

Вакцинация от коронавируса длится почти год — с декабря 2020 года. В разных частях света и странах фиксируются неодинаковые темпы иммунизации.

Европа добилась успеха в этом, сделав прививки большей части населения. Также хорошая ситуация с иммунизацией в ОАЭ, Японии, Израиле.

Источник: European Commission