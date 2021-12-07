Специалисты Всемирной организации здравоохранения больше не считают метод переливания плазмы уже переболевших коронавирусом людей эффективным методом борьбы с заболеванием.
Согласно новым данным, опубликованным на сайте организации, он не влияет на фактор выживания пациента и не уменьшает его потребность в искусственной вентиляции легких.
— Переливание кровяной плазмы не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени, — уточнили специалисты ВОЗ.
К слову, ранее на этот метод возлагались большие надежды.
Сейчас же организация не рекомендует переливать плазму ни людям с легкими симптомами, ни тяжелобольным, ни тем, кто находится в критическом состоянии.
Исключение — выборочные исследования, которые будут проходить под контролем врачей.
В начале пандемии коронавируса многие специалисты позитивно оценивали метод переливания плазмы, его считали эффективным.
На тот момент они мало изучили течение заболевания и механизмы его лечения.
Источник: ВОЗ