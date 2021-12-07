Специалисты Всемирной организации здравоохранения больше не считают метод переливания плазмы уже переболевших коронавирусом людей эффективным методом борьбы с заболеванием.

Согласно новым данным, опубликованным на сайте организации, он не влияет на фактор выживания пациента и не уменьшает его потребность в искусственной вентиляции легких.

— Переливание кровяной плазмы не улучшает выживание и не снижает потребность в механической вентиляции, и, кроме того, оно является дорогостоящим и затратным по времени, — уточнили специалисты ВОЗ.

К слову, ранее на этот метод возлагались большие надежды.

Сейчас же организация не рекомендует переливать плазму ни людям с легкими симптомами, ни тяжелобольным, ни тем, кто находится в критическом состоянии.

Исключение — выборочные исследования, которые будут проходить под контролем врачей.

В начале пандемии коронавируса многие специалисты позитивно оценивали метод переливания плазмы, его считали эффективным.

На тот момент они мало изучили течение заболевания и механизмы его лечения.

Источник: ВОЗ