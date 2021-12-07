Фахівці Всесвітньої організації охорони здоров’я більше не вважають метод переливання плазми людей, які вже перехворіли на коронавірус, ефективним методом боротьби із захворюванням.

Згідно з новими даними, опублікованими на сайті організації, він не впливає на фактор виживання пацієнта і не зменшує його потреби у штучній вентиляції легень.

– Переливання кров’яної плазми не покращує виживання і не знижує потреби у механічній вентиляції, і, крім того, воно є дорогим та витратним за часом, – уточнили фахівці ВООЗ.

До речі, раніше цей метод покладалися великі надії.

Зараз організація не рекомендує переливати плазму ні людям з легкими симптомами, ні тяжкохворим, ні тим, хто перебуває в критичному стані.

Виняток – вибіркові дослідження, які відбуватимуться під контролем лікарів.

На початку пандемії коронавірусу багато фахівців позитивно оцінювали метод переливання плазми, його вважали ефективним.

На той момент вони мало вивчили перебіг захворювання та механізми його лікування.

Джерело: ВООЗ