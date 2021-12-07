Євросоюз планує допомогти з доправленням вакцини від коронавірусу до тих країн, де імунізація триває повільно. Його представники хочуть, щоб до середини 2022 року 70% населення світу отримали дози.

З такою заявою виступила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

– Наразі лише 44% населення світу вакциновані. Більшість доз, необхідних для цього, була експортована та надана Європою. І ми робитимемо ще більше, – зазначила Урсула фон дер Ляєн.

Зокрема, йдеться про допомогу африканським країнам, адже в них ситуація зі щепленнями наразі найгірша.

Водночас ЄС уже передав різним країнам 350 млн доз вакцини, 300 з них – у рамках ініціативи COVAX.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі майже рік – з грудня 2020 року. У різних частинах світу та країнах фіксуються неоднакові темпи імунізації.

Європа досягла успіху в цьому, зробивши щеплення більшій частині населення. Також гарна ситуація з імунізацією в ОАЕ, Японії, Ізраїлі.

Джерело: European Commission