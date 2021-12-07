Людей, які проти щеплення від коронавірусу, в Україні не так багато, як здається на перший погляд.

Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– Повірте, антивакцинаторів не так багато. Однак вони можуть створити шум, тому здається, що є досить велика кількість цих осіб, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, такі люди нібито відстоюють свої права та звинувачують представників влади у їхньому порушенні. Однак ситуація змінюється, коли вони потрапляють до лікарні з коронавірусом. Він порівняв цю ситуацію з вакцинацією від сказу в 1885 році у Франції. Там люди теж були проти щеплень.

– Однак одразу після укусу скаженої собаки вони бігли до інституту Пастера, щоб їм вкололи чарівну сироватку, яка давала змогу рятувати життя. Так і тут відбувається, – додав він.

Міністр вважає, що активакцинатори не категорично проти імунізації, це просто люди з певним сумнівом.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Однак далеко не всі громадяни позитивно ставляться до цього процесу. Частина громадян ігнорують рекомендації та навіть влаштовують акції протесту.