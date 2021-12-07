Очільник МОЗ України Віктор Ляшко говорить, що насправді Україна не перебуває в лідерах за смертністю від коронавірусу.

Таку думку він висловив в ефірі одного з українських телеканалів.

– Ми не в лідерах, і це факт, який можна подивитися на будь-якому аналітичному порталі, де є підсумки з початку 2020 року, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, коли формуються більш детальні рейтинги, враховуються три складові, а не лише добовий приріст летальних випадків.

Рахується також показник смертності на 100 тис. населення та скільки летальних випадків від числа усіх інфікованих.

Крім того, під час формування статистики фахівці розрізняють смерті, що настали безпосередньо від вірусу, й ті, що виникли внаслідок загострення супутніх хвороб.

Як уточнив Ляшко, в Україні вирішили не зосереджувати увагу на летальних випадках від коронавірусу, адже такі підрахунки потребують часу та конкретики, а наразі треба послуговуватися оперативними даними.

Водночас в Україні за час пандемії вірус забрав життя майже 89 тис. громадян, за останній день померло 467 осіб.