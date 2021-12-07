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Covid-смертність в Україні – Ляшко вважає, що країна не перебуває в лідерах

7 Грудня 2021, 11:15
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Очільник МОЗ України Віктор Ляшко говорить, що насправді Україна не перебуває в лідерах за смертністю від коронавірусу.

Таку думку він висловив в ефірі одного з українських телеканалів.

– Ми не в лідерах, і це факт, який можна подивитися на будь-якому аналітичному порталі, де є підсумки з початку 2020 року, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, коли формуються більш детальні рейтинги, враховуються три складові, а не лише добовий приріст летальних випадків.

Рахується також показник смертності на 100 тис. населення та скільки летальних випадків від числа усіх інфікованих.

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Крім того, під час формування статистики фахівці розрізняють смерті, що настали безпосередньо від вірусу, й ті, що виникли внаслідок загострення супутніх хвороб.

Як уточнив Ляшко, в Україні вирішили не зосереджувати увагу на летальних випадках від коронавірусу, адже такі підрахунки потребують часу та конкретики, а наразі треба послуговуватися оперативними даними.

Водночас в Україні за час пандемії вірус забрав життя майже 89 тис. громадян, за останній день померло 467 осіб.

Джерело
24 канал
Теги
Віктор Ляшко , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , Смерть , статистика
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