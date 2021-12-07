По мере того как вариант коронавируса Омикрон распространяется на юге Африки и появляется в странах по всему миру, ученые с тревогой наблюдают за разворачивающейся битвой, которая может определить будущее пандемии. Сможет ли Омикрон опрокинуть доминирующую во всем мире Дельту?

Некоторые ученые, изучая данные из Южной Африки и Великобритании, предполагают, что победителем может стать Омикрон.

— Это еще только начало, но данные начинают поступать все чаще, что позволяет предположить, что Омикрон, вероятно, обгонит Дельту во многих, если не во всех, местах, — заявил вирусолог Джейкоб Лемье.

По словам директора по клинической вирусологии в клинике Мэйо в Рочестере Мэтью Бинникера, наблюдая значительные скачки Дельты, узнать, заменит ли ее Омикрон, мы сможем примерно через две недели.

Многие критические вопросы об Омикроне остаются без ответа. В том числе о том, вызывает ли вирус более легкое или более тяжелое заболевание, насколько он может уклоняться от иммунитета после перенесенной коронавирусной болезни или вакцинации.

Что касается распространения, то скорость Омикрона в заражении людей и достижении почти полного доминирования в Южной Африке заставила экспертов в области здравоохранения опасаться, что страна находится в начале новой волны, которая может захлестнуть больницы.

— Вирус распространяется чрезвычайно быстро, — сказал директор Африканского научно-исследовательского института здравоохранения Виллем Ханеком.

Ученые говорят, что неясно, будет ли Омикрон вести себя так же в других странах, как в Южной Африке.

Джейкоб Лемье утверждает, что все еще существует большая неопределенность. Но если сопоставить первые данные, то можно увидеть последовательную картину: Омикрон уже в Европе и, судя по тому, что мы наблюдали в Южной Африке, он, вероятно, станет доминирующим штаммом в ближайшие недели и месяцы.

Что это может означать для общественного здравоохранения, еще неизвестно. Ранние данные из Южной Африки показывают, что уровень повторной инфекции намного выше с Омикроном по сравнению с предыдущими Covid-вариантами.

Пока мир ждет ответов, ученые предлагают людям сделать все возможное, чтобы защитить себя.

— Мы хотим, чтобы у людей был как можно больше иммунитета от вакцинации. Поэтому, если люди не привиты, они должны обязательно сделать это, — призывает профессор Лемье.

Если люди имеют право на бустеры, они должны их получить, а затем делать все другие вещи, которые, как мы знаем, эффективны для снижения передачи – носить маски и держать социальную дистанцию, избегая больших собраний в помещениях, настоятельно рекомендует ученый.