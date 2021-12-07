Оскільки варіант коронавірусу Омікрон поширюється на півдні Африки і з’являється в країнах по всьому світу, вчені з тривогою спостерігають за битвою, що розгортається, адже вона може визначити майбутнє пандемії. Чи зможе Омікрон переважити панівну в усьому світі Дельту?

Деякі вчені, вивчаючи дані з Південної Африки і Великої Британії, припускають, що переможцем може стати Омікрон.

– Це ще тільки початок, але дані починають надходити все частіше, що дозволяє припустити, що Омікрон, ймовірно, обжене Дельту в багатьох, якщо не у всіх, місцях, – заявив вірусолог Джейкоб Лем’є.

За словами директора з клінічної вірусології в клініці Мейо в Рочестері Метью Біннікера, спостерігаючи значні скачки Дельти, дізнатися, чи замінить її Омікрон, ми зможемо приблизно через два тижні.

Багато критичних питань щодо Омікрону залишаються без відповіді. Зокрема про те, чи викликає вірус більш легке або більш важке захворювання, наскільки він може ухилятися від імунітету після перенесеної коронавірусної хвороби або вакцинації.

Що стосується поширення, то швидкість Омікрону в зараженні людей і досягнення майже повного домінування в Південній Африці змусили експертів у галузі охорони здоров’я побоюватися, що країна перебуває на початку нової хвилі, яка може заповнити лікарні.

– Вірус поширюється надзвичайно швидко, – сказав директор Африканського науково-дослідного інституту охорони здоров’я Віллем Ханеком.

Вчені кажуть, що незрозуміло, чи буде Омікрон поводитися так само в інших країнах, як у Південній Африці.

Джейкоб Лем’є стверджує, що досі існує велика невизначеність. Але якщо зіставити перші дані, то можна побачити послідовну картину: Омікрон вже в Європі і, з огляду на те, що ми спостерігали в Південній Африці, він, ймовірно, стане домінуючим штамом у найближчі тижні й місяці.

Що це може означати для громадської охорони здоров’я, ще невідомо. Ранні дані з Південної Африки показують, що рівень повторної інфекції набагато вищий з Омікроном порівняно з попередніми Covid–варіантами.

Поки світ чекає відповідей, вчені пропонують людям зробити все можливе, щоб захистити себе.

– Ми хочемо, щоб у людей було якомога більше імунітету від вакцинації. Тому, якщо люди не щеплені, вони повинні обов’язково зробити це, – закликає професор Лем’є.

Якщо люди мають право на бустери, вони повинні отримати бустери, а потім робити всі інші речі, які, як ми знаємо, ефективні для зменшення передачі – носити маски і тримати соціальну дистанцію, уникаючи великих зборів у приміщеннях, наполегливо рекомендує вчений.