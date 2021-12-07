Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров’я України, за минулу добу, 6 грудня, в Україні від коронавірусної інфекції було щеплено майже 190 тис. осіб.

Як показує практика, українці віддавали перевагу трьом вакцинальним препаратам, найпопулярнішим з яких виявився Pfizer-BioNTech.

Строго кажучи, за минулі 24 години в країні від смертельно небезпечного вірусу були щеплені 188 758 осіб. Першу дозу отримали 73 097 осіб, повністю, тобто двома дозами, вакцинована 115 661 особа.

Ін’єкції Covid-вакциною проводили 965 мобільних бригад медиків у 3 247 пунктах щеплень та 466 центрах вакцинації населення.

За добу були використані такі вакцини:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 89 584

Coronavac – 68 227

Moderna – 30 947

Covishield (AstraZeneca) – 0

AstraZeneca – 0

Janssen (Johnson&Johnson’s) –0.

Загальна статистика Covid-вакцинації

Всього з початку вакцинальної кампанії були щеплені 13 826 163 людини, з них:

отримали першу дозу – 13 826 161 особа

повністю імунізовані та отримали дві дози -11 921 738 осіб

В цілому проведено 25 747 899 щеплень.