Згідно зі статистикою Міністерства охорони здоров’я України, за минулу добу, 6 грудня, в Україні від коронавірусної інфекції було щеплено майже 190 тис. осіб.
Як показує практика, українці віддавали перевагу трьом вакцинальним препаратам, найпопулярнішим з яких виявився Pfizer-BioNTech.
Строго кажучи, за минулі 24 години в країні від смертельно небезпечного вірусу були щеплені 188 758 осіб. Першу дозу отримали 73 097 осіб, повністю, тобто двома дозами, вакцинована 115 661 особа.
Ін’єкції Covid-вакциною проводили 965 мобільних бригад медиків у 3 247 пунктах щеплень та 466 центрах вакцинації населення.
За добу були використані такі вакцини:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 89 584
- Coronavac – 68 227
- Moderna – 30 947
- Covishield (AstraZeneca) – 0
- AstraZeneca – 0
- Janssen (Johnson&Johnson’s) –0.
Загальна статистика Covid-вакцинації
Всього з початку вакцинальної кампанії були щеплені 13 826 163 людини, з них:
- отримали першу дозу – 13 826 161 особа
- повністю імунізовані та отримали дві дози -11 921 738 осіб
В цілому проведено 25 747 899 щеплень.