– Є обов’язкова вакцинація для певних професій, але загальнодержавну обов’язкову вакцинацію ми не розглядаємо, таких перспектив немає, – зазначив він.

Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у коментарі одному з видань.

В Україні не планують запроваджувати обов’язкову вакцинацію від коронавірусу для всього дорослого населення. Вона стосуватиметься лише окремих професій.

Зараз в Україні щеплення від коронавірусу обов’язкові для співробітників органів центральної влади та місцевих держадміністрацій, а також вишів, шкіл, дитячих садків та інших освітніх установ.

А з 9 грудня цей перелік розширять: вакцинація стане обов’язковою для працівників стратегічних держпідприємств, а також установ, якими керують органи центральної виконавчої влади та організацій, що надають соціальні послуги.

У МОЗ також повідомили, що хочуть зробити обов’язковими Covid-щеплення для органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств, а також співробітників медустанов.

Представники міністерства вважають, для того, щоб забезпечити виконання найважливіших державних функцій в умовах пандемії, необхідно забезпечити максимальні рівні вакцинації від коронавірусу серед працівників об’єктів критичної інфраструктури.