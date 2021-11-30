В Украине не планируют вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для всего взрослого населения. Она будет касаться только отдельных профессий.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в комментарии одному из изданий.

— Есть обязательная вакцинация для определенных профессий, но общегосударственную обязательную вакцинацию мы не рассматриваем, таких перспектив нет, — отметил он.

Сейчас в Украине прививки от коронавируса обязательны для сотрудников органов центральной власти и местных госадминистраций, а также вузов, школ, детских садов и других образовательных учреждений.

А с 9 декабря этот перечень расширят: вакцинация станет обязательной для работников стратегических госпредприятий, а также учреждений, которыми руководят органы центральной исполнительной власти, и организаций, оказывающих социальные услуги.

В Минздраве также сообщили, что хотят сделать обязательными Covid-прививки для органов местного самоуправления и коммунальных предприятий, а также сотрудников медучреждений.

Представители министерства считают, для того, чтобы обеспечить выполнение важнейших государственных функций в условиях пандемии необходимо обеспечить максимальные уровни вакцинации от коронавируса среди работников объектов критической инфраструктуры.