В Украине с 9 декабря вступает в силу приказ Минздрава о расширении перечня организаций, сотрудники которых должны обязательно прививаться от Covid-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. Согласно приказу, кроме педагогов и работников центральных и местных органов власти, обязательной вакцинации против коронавируса на период действия карантина подлежат сотрудники:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных учреждений;

предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4.03.2015 года №83.

В Минздраве рассказали, что работники этих учреждений, которые на 9 декабря не будут иметь документа о прививке по крайней мере, одной дозой Covid-вакцины, сертификата или справки о выздоровлении от коронавируса или справки о противопоказаниях к прививке, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Контролировать допуск к работе только тех работников, которые имеют документы о прививках или противопоказаниях к вакцинации, должен руководитель предприятия.

Если работник не хочет делать прививку, то руководитель должен проинформировать его о правовых последствиях таких действий и отстранить его от выполнения профессиональных обязанностей.

В Минздраве подчеркнули, что увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно. Как только работник получил по крайней мере одну прививку против Covid-19, то работника должны допустить к работе.

Если во время проверки на предприятии зафиксируют людей, которые не получили прививки от коронавируса, то руководитель предприятия вынужден выплатить штраф от 34 тыс. грн.