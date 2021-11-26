В Україні з 9 грудня набирає чинності наказ МОЗ про розширення переліку організацій, співробітники яких мають обов’язково щепитися від Covid-19.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Згідно з наказом, крім освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, обов’язковій вакцинації проти коронавірусу на період дії карантину підлягають співробітники:

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 березня 2015 року №83.

У МОЗ розповіли, що працівники цих установ, які на 9 грудня не матимуть документа про щеплення принаймні однією дозою Covid-вакцини, сертифіката чи довідки про одужання від коронавірусу або довідки про протипоказання до щеплення, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Контролювати допущення до роботи тільки тих працівників, які мають документи про щеплення чи протипоказання до вакцинації, має керівник підприємства.

Якщо працівник не хоче робити щеплення, то керівник має проінформувати його про правові наслідки таких дій та відсторонити його від виконання професійних обов’язків.

У МОЗ наголосили, що звільняти працівника через відсутність щеплення незаконно. Щойно працівник отримав принаймні одне щеплення проти Covid-19, працівника мають допустити до роботи.

Якщо під час перевірки на підприємстві зафіксують людей, які не отримали щеплення від коронавірусу, керівник підприємства змушений виплатити штраф від 34 тис. грн.