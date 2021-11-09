Обов’язкова Covid-вакцинація: в Україні розширили список професій

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. До освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, які мають обов’язково вакцинуватися від Covid-19 на період дії карантину, додали співробітників:

В Україні розширили перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є обов’язковою. Відповідний наказ набуде чинності 9 грудня 2021 року.

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;

установ та закладів, що надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів;

підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).

Працівників, які не отримають щеплення від коронавірусу, протягом цього періоду, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.

Водночас люди, які мають абсолютні протипоказання до проведення щеплень, що визначаються відповідно до інструкцій до застосування вакцин, рішень Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, переліку медичних протипоказань та застережень до проведення профілактичних щеплень, не будуть вакциновані.

Із 8 листопада в Україні почали відсторонювати від роботи людей, які не отримали щеплення від коронавірусу, хоча мають бути обов’язково вакциновані.

Наразі вакцинуватися мають працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів та освітніх закладів.

За статистикою МОЗ, нині вже понад 8 млн українців отримали дві дози вакцини від Covid-19 та завершили повний курс щеплення. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 546 723 людини, з них отримала одну дозу – 11 546 721 людина.