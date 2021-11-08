Чому невакцинованих медиків не відстороняють від роботи – відповідь Ляшка

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, чому невакцинованих лікарів не відстороняють від роботи.

В ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV у Ляшка запитали, чому у постанові Кабінету міністрів у переліку професій, які підлягають обов’язковій вакцинації, немає медиків.

За словами очільника МОЗ, невакцинованих медиків не відстороняють від роботи через їхню нестачу.

– Лікарів не вистачає, по-перше. І зараз, коли ми перебуваємо на піку захворюваності в перший етап запустити медичних працівників і відсторонити когось чи медсестру, чи лікаря, від виконання обов’язків? Ми можемо комусь не надати медичну допомогу.

Ляшко навів приклади лікарень, де є два анестезіологи, і якщо їх відсторонити, то робота Covid-відділення зупиниться.

– Ми провели аналіз і чітко розуміємо, де зараз ці медичні працівники не вакциновані, не перехворівши. В наступних етапах розширення переліку професій з’являться і медичні працівники.

Міністр охорони здоров’я розповів, що наразі в Україні понад 80% медичних працівників отримали щеплення від коронавірусу.