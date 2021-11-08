Почему невакцинированных медиков не отстраняют от работы – ответ Ляшка

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, почему невакцинированных врачей не отстраняют от работы.

В эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV у Ляшко спросили, почему в перечне профессий, подлежащих обязательной вакцинации, нет медиков.

По словам главы Минздрава, невакцинированных медиков не отстраняют от работы из-за их нехватки.

– Врачей не хватает, во-первых. И сейчас, когда мы находимся на пике заболеваемости в первый этап запустить медицинских работников и отстранить кого-то медсестру или врача от исполнения обязанностей? Мы можем кому-то не предоставить медицинскую помощь.

Ляшко привел примеры больниц, где есть два анестезиолога, и если их отстранить, то работа Covid-отделения остановится.

– Мы провели анализ и четко понимаем, где сейчас эти медицинские работники не вакцинированы, не переболев. На следующих этапах расширения перечня профессий появятся и медицинские работники.

Министр здравоохранения рассказал, что в настоящее время в Украине более 80% медицинских работников получили прививку от коронавируса.

С 8 ноября в Украине будут отстранять от работы представителей некоторых профессий, которые не получили хотя бы одну прививку от коронавируса. Вступил в силу соответствующий приказ Министерства здравоохранения.

В список профессий входят сотрудники учебных заведений, центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, а также местных государственных администраций и подразделений.

Невакцинированные лица будут отстранены на период, пока они не получат прививку, но зарплату они не получат.