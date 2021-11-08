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С сегодняшнего дня украинцев без Covid-прививки отстранят от работы: список профессий

8 ноября 2021, 10:29 Ольга Тетеріна
С сегодняшнего дня украинцев без Covid-прививки отстранят от работы: список профессий
Источник: Depositphotos

В Украине 8 ноября вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Об утверждении Перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 8 ноября. По его словам, от работы будут отстранять невакцинированных от коронавируса работников некоторых профессий.

Речь идет о работниках:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;
  • образовательных учреждений.

Ляшко утверждает, что работников указанных организаций, которые по состоянию на 8 ноября 2021 года не будут иметь хотя бы одной прививки от Covid-19, отстранят от работы без сохранения заработной платы до момента получения прививки.

В то же время отстранить от работы не могут людей, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения.

— Расскажите родным, знакомым или соседям почему важно сделать прививку и помогите им найти ближайший пункт или центр вакцинации, — говорит министр.

По статистике Минздрава, в течение прошлой недели в Украине провели 1 млн 648 тыс. прививок. Сейчас 36,7% украинцев вакцинированы по крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса. А 25,6% завершили полный курс прививки.

Лидером по охвату прививками остается м. Киев, в котором 57% жителей уже получили одну дозу и 45,7% — завершили курс прививки. Наихудшая статистика вакцинации на этой неделе в Закарпатской, Черновицкой и Одесской области.

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Источник
Минздрав
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