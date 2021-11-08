В Україні 8 листопада набув чинності наказ Міністерства охорони здоров’я Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 8 листопада. За його словами, від роботи відсторонятимуть невакцинованих від коронавірусу працівників деяких професій.

Йдеться про працівників:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

освітніх закладів.

Ляшко стверджує, що працівників вказаних організацій, які станом на 8 листопада 2021 року не матимуть хоча б одного щеплення від Covid-19, відсторонять від роботи без збереження заробітної плати до моменту отримання щеплення.

Водночас відсторонити від роботи не можуть людей, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров’я.

– Розкажіть рідним, знайомим чи сусідам чому важливо зробити щеплення і допоможіть їм знайти найближчий пункт чи центр вакцинації, – каже міністр.

За статистикою МОЗ, протягом минулого тижня в Україні провели 1 млн 648 тис. щеплень. Нині 36,7% українців вакциновані принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу. А 25,6% завершили повний курс щеплення.

Лідером за охопленням щепленнями залишається м. Київ, в якому 57% мешканців вже отримали одну дозу та 45,7% – завершили курс щеплення. Найгірша статистика вакцинації цього тижня в Закарпатській, Чернівецькій та Одеській області.