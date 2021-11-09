Обязательная Covid-вакцинация: в Украине расширили список профессий

В Украине расширили перечень профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. Соответствующий приказ вступит в силу 9 декабря 2021 года.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. К педагогам и работникам центральных и местных органов власти, которые подлежат обязательной вакцинации от Covid-19 на период действия карантина, добавили сотрудников:

предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти;

учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений;

предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзализныця и другие).

Работников, которые не получат прививки от коронавируса, в течение этого периода, отстранят от работы без сохранения заработной платы.

В то же время люди, имеющие абсолютные противопоказания к проведению прививок, которые определяются в соответствии с инструкциями к применению вакцин, решений Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики, перечня медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок не будут подлежать обязательной вакцинации.

С 8 ноября в Украине начали отстранять от работы людей, которые не получили прививки от коронавируса, хотя подлежат обязательной вакцинации.

Пока что вакцинироваться должны работники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, местных государственных администраций, их структурных подразделений и образовательных учреждений.

По статистике Минздрава, сейчас уже более 8 млн украинцев получили две дозы вакцины от Covid-19 и завершили полный курс прививки. С начала вакцинальной кампании привито 11 546 723 человека, из них получили одну дозу – 11 546 721 человек.