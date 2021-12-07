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Три самые популярные: каким Covid-вакцинам украинцы доверяют больше всего

7 декабря 2021, 10:19
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
вакцина
Источник: Depositphotos

Согласно статистике Министерства здравоохранения Украины, за минувшие сутки, 6 декабря, в Украине от коронавирусной инфекции было привито почти 190 тыс.

Как показывает практика, украинцы отдавали предпочтение трем вакцинальным препаратам, самым популярным из которых оказался Pfizer-BioNTech.

Строго говоря, за минувшие 24 часа в стране от смертельно опасного вируса были привиты 188 758 человек. Первую дозу получили 73 097 человек, полностью, то есть двумя дозами, вакцинирован 115 661 человек.

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Инъекции Covid-вакциной проводили 965 мобильных бригад медиков в 3 247 пунктах прививок и 466 центрах вакцинации населения.

За сутки были использованы такие вакцины:

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 89 584
  • Coronavac – 68 227
  • Moderna – 30 947
  • Covishield (AstraZeneca) – 0
  • AstraZeneca – 0
  • Janssen (Johnson&Johnson’s) –0.

Общая статистика Covidвакцинации

Всего с начала вакцинальной кампании были привиты 13 826 163 человека, из них:

  • получили первую дозу – 13 826 161 человек;
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 921 738 человек;

В общей сложности проведено 25 747 899 прививок.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцина Moderna от коронавируса , Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса , Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ , статистика
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