В Украине от коронавируса полностью вакцинировались уже 38% взрослого населения. А по крайней мере одну дозу прививки получили 44,2% людей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 6 декабря. По его словам, в шести регионах страны вакцинировано от Covid-19 более 40% населения.

Также в Украине уже 16 регионов, где по крайней мере одной дозой вакцинировали более 40% взрослых украинцев. Среди лидеров по этому показателю:

Киев (66,9%);

Киевская область (55%);

Полтавская область (50,8%);

Днепропетровская область (48,9%);

Черкасская область (46,7);

Сумская область (46,7).

Ляшко подчеркнул, что необходимое количество вакцинированных еще не достигнуто. Несмотря на это, в Украине четвертую неделю продолжается спад заболеваемости Covid-19 (за неделю количество выявленных случаев заболеваемости коронавирусом уменьшилось на 15%, госпитализаций — на 13%), эпидемия коронавирусной болезни еще не завершилась.

За минувшие сутки, 5 декабря, в Украине вакцинировали от коронавируса 70 797 людей. Первую дозу получили 27 161 человек, полностью иммунизированы – 43 636 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 13 753 066 человек, из них получили первую дозу – 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 людей.