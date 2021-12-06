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Вакцинация

Вакцинация от Covid-19: 38% взрослых украинцев прошли полный курс иммунизации

6 декабря 2021, 12:05
Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
Вакцинация от Covid-19: 38% взрослых украинцев прошли полный курс иммунизации
Источник: Depositphotos

В Украине от коронавируса полностью вакцинировались уже 38% взрослого населения. А по крайней мере одну дозу прививки получили 44,2% людей.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 6 декабря. По его словам, в шести регионах страны вакцинировано от Covid-19 более 40% населения.

Также в Украине уже 16 регионов, где по крайней мере одной дозой вакцинировали более 40% взрослых украинцев. Среди лидеров по этому показателю:

  • Киев (66,9%);
  • Киевская область (55%);
  • Полтавская область (50,8%);
  • Днепропетровская область (48,9%);
  • Черкасская область (46,7);
  • Сумская область (46,7).

Ляшко подчеркнул, что необходимое количество вакцинированных еще не достигнуто. Несмотря на это, в Украине четвертую неделю продолжается спад заболеваемости Covid-19 (за неделю количество выявленных случаев заболеваемости коронавирусом уменьшилось на 15%, госпитализаций — на 13%), эпидемия коронавирусной болезни еще не завершилась.

За минувшие сутки, 5 декабря, в Украине вакцинировали от коронавируса 70 797 людей. Первую дозу получили 27 161 человек, полностью иммунизированы – 43 636 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 13 753 066 человек, из них получили первую дозу – 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 людей.

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Источник
Минздрав
Теги
Віктор Ляшко , Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ Украины
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