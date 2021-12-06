В Україні від коронавірусу повністю вакцинувалися вже 38% дорослого населення. А принаймні одну дозу щеплення отримали 44,2% людей.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 6 грудня. За його словами, у шести регіонах країни вакциновано від Covid-19 понад 40% населення.

Також в Україні вже 16 регіонів, де принаймні однією дозою вакцинували понад 40% дорослих українців. Серед лідерів за цим показником:

Київ (66,9%);

Київська область (55%);

Полтавська область (50,8%);

Дніпропетровська область (48,9%);

Черкаська область (46,7);

Сумська область (46,7).

Ляшко наголосив, що необхідна кількість вакцинованих ще не досягнута. Попри це в Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на Covid-19 (за тиждень кількість виявлених випадків захворюваності на коронавірус зменшилася на 15%, госпіталізацій — на 13%), епідемія коронавірусної хвороби ще не завершилась.

За минулу добу, 5 грудня, в Україні вакцинували від коронавірусу 70 797 людей. Першу дозу отримали 27 161 людина, повністю імунізовані – 43 636 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 753 066 людей, з них отримали першу дозу – 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 806 077 людей.