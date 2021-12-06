Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

У червоній зоні епідемічної небезпеки – 19 областей України

6 Грудня 2021, 09:46
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
карантин
Джерело: Depositphotos

Станом на понеділок, 6 грудня, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав менше 5 тис. осіб. Згідно з даними МОЗ, показникам червоної зони відповідають 19 областей України.

Таким чином, в помаранчевій зоні перебува’ тільки одна область – Полтавська.

У жовтій зоні п’ять областей: Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Тут найнижчі в Україні показники рівня захворюваності.

Читайте також:
У червоній зоні епідемічної небезпеки – 19 областей УкраїниНові правила карантину в Україні: які документи потрібні у жовтій та червоній зонах

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до запровадження надзвичайних карантинних заходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2021 року. Також у країні продовжено режим надзвичайної ситуації.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика , Україна
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка