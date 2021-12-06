Станом на понеділок, 6 грудня, добовий приріст нових випадків Covid-19 в Україні показав менше 5 тис. осіб. Згідно з даними МОЗ, показникам червоної зони відповідають 19 областей України.

Таким чином, в помаранчевій зоні перебува’ тільки одна область – Полтавська.

У жовтій зоні – п’ять областей: Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька. Тут найнижчі в Україні показники рівня захворюваності.

Червоний рівень епіднебезпеки є найвищим: він свідчить про те, що ситуація з Covid-19 в регіоні досягла критичних показників, що може призвести до запровадження надзвичайних карантинних заходів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 грудня 2021 року. Також у країні продовжено режим надзвичайної ситуації.