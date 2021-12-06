З понеділка, 6 грудня 2021 року, в Україні починають діяти нові правила карантину, які регулюють відвідування українцями громадських місць, зокрема кафе, ресторанів, спортзалів, готелів, кінотеатрів.

У МОЗ нагадали про необхідність мати з собою Covid-документи.

Жовта зона – які правила

У регіонах, які перебувають у цьому рівні епіднебезпеки, відкритими можуть бути лише ті громадські заклади, де всі співробітники мають отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу (жовтий сертифікат), мають негативний ПЛР-тест чи довідку про одужання.

Відвідувати їх можуть громадяни, які можуть продемонструвати один з цих документів.

Водночас як працівникам, так і відвідувачам потрібно готуватися до обов’язкових перевірок сертифікатів, тестів та довідок.

Червоний рівень – про що треба пам’ятати

У населених пунктах червоної зони співробітники закладів та відвідувачі мають отримати два щеплення від коронавірусу та продемонструвати зелений сертифікат чи міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Одна доза не даватиме змоги працювати чи відвідати громадське місце.

Однак негативний та довідка про одужання будуть чинні в обох рівнях епіднебезпеки.

Для власників жовтого сертифіката варто пам’ятати, що наразі термін його дії скорочено до 30 днів.

На початку грудня в Україні фіксується поліпшення ситуації з коронавірусом. Однак це може змінитися через ризик поширення штаму Омікрон.