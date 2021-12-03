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Україна виділила рекордну суму на медицину на 2022 рік – на що підуть гроші

3 Грудня 2021, 19:32
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Україна виділила рекордну суму на медицину на 2022 рік – на що підуть гроші
Джерело: Depositphotos

Наступного року Україна закупить 25 млн доз вакцин від коронавірусу. Кошти вже заклали у бюджет-2022, який напередодні ухвалили у Верховній Раді.

Речовина потрібна країні, адже більшість українців досі не щеплені. Крім того, можливо, навесні деякі категорії зможуть отримати третю бустерну дозу.

Загалом на медицину та подолання наслідків пандемії на наступний рік виділили найбільше коштів за увесь час – майже 200 млрд грн, це 4,5% українського ВВП.

Це дозволить підвищити зарплати лікарям до 20 тис. грн, медсестрам – до 14 тис. грн.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з лютого 2021 року.

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Спочатку щеплення отримали лікарі, військові, працівники освітньої сфери. З липня імунізація стала доступною для усіх громадян старше 18 років.

Восени МОЗ дзволило вакцинувати дітей від 12 років. Попри це, не всі українці поспішають зробити щеплення. Влада спробувала стимулювати громадян заохочувальною 1 тис. грн. Крім того, деякі українці таки зважуються на такий крок через посилення карантинних заходів.

Теги
Бюджет України , Вакцинація , держбюджет , Коронавірус Covid-19
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