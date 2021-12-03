В следующем году Украина закупит 25 млн доз вакцин от коронавируса. Денежные средства уже заложили в бюджет-2022, который накануне приняли в Верховной Раде.

Вещество необходимо стране, ведь большинство украинцев до сих пор не привиты. К тому же, возможно, весной некоторые категории смогут получить третью бустерную дозу.

В целом на медицину и преодоление последствий пандемии на следующий год выделили больше всего средств за все время — почти 200 млрд грн, это 4,5% украинского ВВП.

Это позволит повысить зарплаты врачам до 20 тыс. грн, медсестрам – до 14 тыс. грн.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с февраля 2021 года.

Сначала прививки получили врачи, военные, работники образовательной сферы. С июля иммунизация стала доступна всем гражданам старше 18 лет.

Осенью Минздрав позволил вакцинировать детей от 12 лет. Несмотря на это, не все украинцы спешат прививаться. Власти попытались стимулировать граждан поощрительной 1 тыс. грн. Кроме того, некоторые украинцы таки решаются на такой шаг из-за усиления карантинных мер.