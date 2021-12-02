Вакцинация от коронавируса будет ежегодной. Повторную прививку нужно будет вводить людям на протяжении многих лет.

Такой прогноз озвучил генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла.

Он также сообщил, что компания-разработчик вакцины уже обновила свой препарат под штаммы Бета и Дельта, которые впервые выявили в Южной Африке и Индии соответственно.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы адаптировать вакцину под новый вариант Омикрон, который зафиксировали в конце ноября 2021 года в ЮАР.

Этот процесс может занять около трех месяцев, уточнил гендиректор Pfizer.

Также он добавил, что компания и дальше будет работать над вакциной — усовершенствованием вещества и созданием достаточного количества доз, чтобы в 2022 году не было дефицита.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Сейчас иммунизируют даже детей, в ряде стран прививки делают малышам от 5 лет. В Украине вакцину разрешили вводить подросткам от 12 лет.