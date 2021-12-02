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Ежегодная Covid-вакцинация — глава Pfizer озвучил прогноз

2 декабря 2021, 16:01
Людмила Грубник редактор раздела Здоровье
Ежегодная Covid-вакцинация — глава Pfizer озвучил прогноз
Источник: Depositphotos

Вакцинация от коронавируса будет ежегодной. Повторную прививку нужно будет вводить людям на протяжении многих лет.

Такой прогноз озвучил генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла.

Он также сообщил, что компания-разработчик вакцины уже обновила свой препарат под штаммы Бета и Дельта, которые впервые выявили в Южной Африке и Индии соответственно.

Сейчас специалисты работают над тем, чтобы адаптировать вакцину под новый вариант Омикрон, который зафиксировали в конце ноября 2021 года в ЮАР.

Этот процесс может занять около трех месяцев, уточнил гендиректор Pfizer.

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Также он добавил, что компания и дальше будет работать над вакциной — усовершенствованием вещества и созданием достаточного количества доз, чтобы в 2022 году не было дефицита.

Вакцинация от коронавируса продолжается в мире с декабря 2020 года. Сейчас иммунизируют даже детей, в ряде стран прививки делают малышам от 5 лет. В Украине вакцину разрешили вводить подросткам от 12 лет.

Источник
ВВС
Теги
Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса , Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , Омикрон , Штамм Омикрон
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