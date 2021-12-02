Сейчас в Украине людям делают прививки от коронавируса в больницах, в центрах массовой вакцинации, в мобильных пунктах. При этом возникает вопрос — безопасно ли это делать в ТРЦ, на вокзалах и в других непредусмотренных для этого помещениях.

На него ответил доктор Евгений Комаровский.

— Там, где человеку делают прививку, должны быть предусмотрены возможности оказания неотложной помощи в случае возникновения острой аллергической реакции. Она в большинстве случаев требует двух препаратов – гормона (того же дексаметазона) и адреналина. Там, где людей прививают, это есть. И врачи знают, какие препараты нужно вводить при возникновении острой аллергической реакции. По этой логике человека можно прививать где-угодно — в автобусе, в трамвае, в торговом центре, — говорит Евгений Комаровский.

При этом в процессе вакцинации, особенно в условиях эпидемии, должны соблюдаться элементарные противоэпидемические нормы.

— Ситуация, когда в разгар пандемии мы видим в замкнутом помещении толпу людей, которые занимаются мордобоем, особенно когда в этом помещении никто не контролирует параметры воздуха, уровень СО2, температуру и влажность, является недопустимой. Это ошибка, — добавил эксперт.

Евгений Комаровский объяснил, в каких помещениях в идеале нужно проводить вакцинацию от коронавируса.

— В каждом городе есть огромное количество закрытых заведений с огромными залами. Нам нужны современные постройки, где есть приточно-вытяжная вентиляция. Там должен висеть датчик СО2, должна быть разметка каждые два метра, а также присутствовать люди, которые это контролируют, — подвел итог доктор.

Желательно делать это по четкой записи, чтобы избежать столпотворения. Если есть возможность, люди должны ожидать своей очереди на вакцинацию от коронавируса на улице, на открытом воздухе.

Источник: Доктор Комаровский