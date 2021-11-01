С 1 ноября киевляне могут посетить ТРЦ только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста. Однако в ряде заведений столицы размещаются пункты прививки.

Для того чтобы сделать укол, гражданину можно не делать анализ, он может свободно посетить его.

— Если вы направляетесь на прививку в центры массовой вакцинации, ПЦР/ИФА-тесты или справка о выздоровлении не нужны, — отметили представители сайта Helsi.

По их словам, на входе нужно указать, что целью посещения является центр вакцинации.

Кроме того, в отдельных заведениях для людей оборудовали отдельные входы.

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса.

Прививку можно сделать в больницах и центрах массовой вакцинации. После двух уколов гражданину выдают сертификат о вакцинации. Он позволяет беспрепятственно пользоваться общественным транспортом и посещать ряд заведений во время осеннего усиления карантина в Киеве.

Источник: Helsi