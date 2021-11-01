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В ТРЦ на Covid-вакцинацию: нужно ли перед этим делать ПЦР-тест

1 ноября 2021, 16:38 Людмила Грубнік
грипп
Источник: Depositphotos

С 1 ноября киевляне могут посетить ТРЦ только при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста. Однако в ряде заведений столицы размещаются пункты прививки.

Для того чтобы сделать укол, гражданину можно не делать анализ, он может свободно посетить его.

— Если вы направляетесь на прививку в центры массовой вакцинации, ПЦР/ИФА-тесты или справка о выздоровлении не нужны, — отметили представители сайта Helsi.

По их словам, на входе нужно  указать, что целью посещения является центр вакцинации.

Кроме того, в отдельных заведениях для людей оборудовали отдельные входы.

В Украине продолжается вакцинация от коронавируса.

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Прививку можно сделать в больницах и центрах массовой вакцинации. После двух уколов гражданину выдают сертификат о вакцинации. Он позволяет беспрепятственно пользоваться общественным транспортом и посещать ряд заведений во время осеннего усиления карантина в Киеве.

Источник: Helsi

Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19
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