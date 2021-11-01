З 1 листопада кияни можуть відвідати ТРЦ лише за умови наявності сертифікату про вакцинацію від коронавірусу чи негативного ПЛР-тесту. Однак у низці закладів столиці розміщуються пункти щеплення.

Для того, щоб зробити укол, громадянину можна не робити аналіз, він може вільно відвідати його.

– Якщо ви прямуєте на щеплення до центрів масової вакцинації, ПЦР/ІФА-тести або довідка про одужання не потрібні, – зазначили представники сайту Helsi.

За їхніми словами, на вході треба вказати, що метою відвідування є центр вакцинації.

Крім того, в окремих закладах для таких людей обладнали окремі входи.

В Україні триває вакцинація від коронавірусу.

Щеплення можна зробити у лікарнях та центрах масової вакцинації. Після двох уколів громадянину видають сертифікат про вакцинацію. Він дає змогу безперешкодно користуватися громадським транспортом та відвідувати низку закладів під час осіннього посилення карантину у Києві.

Джерело: Helsi