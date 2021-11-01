Єдиними абсолютним постійним протипоказанням до щеплення конкретною вакциною є анафілактична реакція на першу дозу цього препарату.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 1 листопада. За його словами, якщо в пацієнта є протипоказання до щеплення однією з вакцин від коронавірусу, то він має вакцинуватися іншими типами вакцин.

Перестороги до проведення щеплення:

гострі захворювання з температурою вище 38°C. Вакцинацію можна відкласти на термін до двох тижнів від початку захворювання;

лікування моноклональними антитілами або реконвалесцентною плазмою. Вакцинація може бути проведена через 90 днів після закінчення терапії;

введення вакцин проти інших інфекційних хвороб. Вакцинацію від Covid-19 можуть провести через 14 днів після введення вакцини проти інших інфекційних хвороб, за винятком інактивованої вакцини проти грипу, яку можна вводити одночасно з Covid-вакциною в різні руки.

Водночас коронавірус в анамнезі не є протипоказом до вакцинації. Ляшко стверджує, що зараз допускається відтерміновувати вакцинацію не довше як на три місяці від часу перебігу Covid-19.

Крім того, грудне вигодовування не є протипоказанням до вакцинації. Жодна з вакцин від коронавірусу не містить часток живого вірусу, тому вони не становлять загрози для матері та немовляти.

Для щеплення можна використати вакцину Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech або AstraZeneca. Відповідно до чинної інструкції до вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, грудне вигодовування є протипоказанням для застосування цієї вакцини. Припиняти годувати немовля грудним молоком через щеплення не потрібно.

Міністр стверджує, що вакцинація людей з онкопатологіями від коронавірусу є пріоритетною. Теж саме стосується осіб з імунодефіцитом. Вони мають вищий ризик важкої хвороби та смерті від Covid-19.

Завдяки пришвидшенню темпів вакцинації від коронавірусу Україна шостий день поспіль Україна перебуває на плато Covid-госпіталізацій.

Минулого тижня в Україні зробили рекордну кількість щеплень антиковідною вакциною за тиждень – 1 млн 740 тис. За останній тиждень вдалося врятувати 1 238 життів.