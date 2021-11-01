Шостий день поспіль Україна перебуває на плато госпіталізацій через Covid-19 після більш ніж тримісячного зростання.

Про це повідомив міністр охорон здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 1 листопада. За його словами, це позитивний результат вакцинації від коронавірусу у країні.

Так, минулого тижня в Україні зробили рекордну кількість щеплень антиковідною вакциною за тиждень – 1 млн 740 тис. За останній тиждень вдалося врятувати 1 238 життів.

– Захворюваність зафіксувалася на найвищих показниках і наша спільна справа зрушити її на спад, а не на подальше зростання, – сказав Ляшко.

Міністр стверджує, що нині вже понад 10 млн людей отримали хоча б одне щеплення від коронавірусу. Майже 7,5 млн осіб завершили курс вакцинації.

Найбільше дорослого населення принаймні однією дозою щеплено в місті Києві – понад 50%, на другому місці Полтавська область – 40,1%, замикає трійку лідерів Київська область – 39,9%.

– На жаль, ми бачимо що в деяких регіонах, не дуже прислухаються до рекомендацій МОЗ, що призводить до низького охоплення щепленнями. Це стосується Закарпатської та Волинської областей, – додав він.

За добу, 31 жовтня, в Україні вакцинувалися від Covid-19 117 818 людей. Одну дозу отримали 89 546 людей, повністю імунізовані – 28 272 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 245 775 людей, з них отримали одну дозу – 10 245 773 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 людей.