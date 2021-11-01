Шестой день подряд Украина находится на плато госпитализаций из-за Covid-19 после более чем трехмесячного роста.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 1 ноября. По его словам, это положительный результат вакцинации от коронавируса в стране.

Так, на прошлой неделе в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной за неделю — 1 млн 740 тыс. За последнюю неделю удалось спасти 1 238 жизней.

— Заболеваемость зафиксировалась на самых высоких показателях и наше общее дело сдвинуть ее на спад, а не на дальнейший рост, — сказал Ляшко.

Министр утверждает, что сейчас уже свыше 10 млн человек получили хотя бы одну прививку от коронавируса. Почти 7,5 млн человек завершили курс вакцинации.

Больше всего взрослого населения по крайней мере одной дозой привито в городе Киеве — более 50%, на втором месте Полтавская область — 40,1%, замыкает тройку лидеров Киевская область — 39,9%.

— К сожалению, мы видим, что в некоторых регионах, не очень прислушиваются к рекомендациям Минздрава, что приводит к низкому охвату прививками. Это касается Закарпатской и Волынской областей, — добавил он.

За сутки, 31 октября, в Украине вакцинировались от Covid-19 117 818 людей. Одну дозу получили 89 546 человек, полностью иммунизированы — 28 272 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 10 245 775 человек, из них получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек.