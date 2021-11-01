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За минувшие сутки в Украине зафиксировано 13 936 новых случаев Covid-19

1 ноября 2021, 08:16 Вікторія Яснопольська
коронавирус
Источник: Depositphotos

За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 13 936 человек. Из них 905 детей и 111 медработников.

Выздоровели за сутки – 5 885 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 298 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 3 828 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 281), Харьковской (1 227), Львовской (1 116), Запорожской (895) та Днепропетровской (867) областях.

  • г. Киев — 495;
  • Винницкая область — 298;
  • Волынская область — 397;
  • Днепропетровская область — 867;
  • Донецкая область — 322;
  • Житомирская область — 827;
  • Закарпатская область — 118;
  • Запорожская область — 895;
  • Ивано-Франковская область — 344;
  • Киевская область — 396;
  • Кировоградская область — 74;
  • Луганская область — 110;
  • Львовская область — 1 166;
  • Николаевская область — 894;
  • Одесская область — 1 281;
  • Полтавская область — 259;
  • Ровенская область — 455;
  • Сумская область — 573;
  • Тернопольская область — 398;
  • Харьковская область — 1 227;
  • Херсонская область — 828;
  • Хмельницкая область — 693;
  • Черкасская область — 270;
  • Черновицкая область — 424;
  • Черниговская область — 355.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

  • Заболело – 2 936 238 человек.
  • Умерло –  68 027 человек.
  • Выздоровело – 2 442 098 человек.
  • Сделано ПЦР-тестов — 14 455 647.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизированы 10 245 775 человек, из них получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общей сложности проведена 17 695 591 прививка.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавірус Covid-19 , МОЗ , статистика
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