За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 13 936 человек. Из них 905 детей и 111 медработников.
Выздоровели за сутки – 5 885 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 298 человек.
За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 3 828 человек.
Коронавирус в регионах:
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 281), Харьковской (1 227), Львовской (1 116), Запорожской (895) та Днепропетровской (867) областях.
- г. Киев — 495;
- Винницкая область — 298;
- Волынская область — 397;
- Днепропетровская область — 867;
- Донецкая область — 322;
- Житомирская область — 827;
- Закарпатская область — 118;
- Запорожская область — 895;
- Ивано-Франковская область — 344;
- Киевская область — 396;
- Кировоградская область — 74;
- Луганская область — 110;
- Львовская область — 1 166;
- Николаевская область — 894;
- Одесская область — 1 281;
- Полтавская область — 259;
- Ровенская область — 455;
- Сумская область — 573;
- Тернопольская область — 398;
- Харьковская область — 1 227;
- Херсонская область — 828;
- Хмельницкая область — 693;
- Черкасская область — 270;
- Черновицкая область — 424;
- Черниговская область — 355.
Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:
- Заболело – 2 936 238 человек.
- Умерло – 68 027 человек.
- Выздоровело – 2 442 098 человек.
- Сделано ПЦР-тестов — 14 455 647.
Вакцинация в Украине:
С начала вакцинальной кампании иммунизированы 10 245 775 человек, из них получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общей сложности проведена 17 695 591 прививка.