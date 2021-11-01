За минувшие сутки Covid-19 подтвержден у 13 936 человек. Из них 905 детей и 111 медработников.

Выздоровели за сутки – 5 885 человек. В то же время от осложнений, которые вызвал Covid-19, за последние 24 часа умерло 298 человек.

За сутки с диагнозом Covid-19 госпитализировали 3 828 человек.

Коронавирус в регионах:

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 281), Харьковской (1 227), Львовской (1 116), Запорожской (895) та Днепропетровской (867) областях.

г. Киев — 495;

Винницкая область — 298;

Волынская область — 397;

Днепропетровская область — 867;

Донецкая область — 322;

Житомирская область — 827;

Закарпатская область — 118;

Запорожская область — 895;

Ивано-Франковская область — 344;

Киевская область — 396;

Кировоградская область — 74;

Луганская область — 110;

Львовская область — 1 166;

Николаевская область — 894;

Одесская область — 1 281;

Полтавская область — 259;

Ровенская область — 455;

Сумская область — 573;

Тернопольская область — 398;

Харьковская область — 1 227;

Херсонская область — 828;

Хмельницкая область — 693;

Черкасская область — 270;

Черновицкая область — 424;

Черниговская область — 355.

Общая Covid-статистика с начала пандемии в Украине:

Заболело – 2 936 238 человек.

Умерло – 68 027 человек.

Выздоровело – 2 442 098 человек.

Сделано ПЦР-тестов — 14 455 647.

Вакцинация в Украине:

С начала вакцинальной кампании иммунизированы 10 245 775 человек, из них получили одну дозу – 10 245 773 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 449 818 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом). В общей сложности проведена 17 695 591 прививка.