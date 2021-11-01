Единственными абсолютным постоянным противопоказанием к прививке конкретной вакциной является анафилактическая реакция на первую дозу этого препарата.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга 1 ноября. По его словам, если у пациента есть противопоказания к прививке одной из вакцин от коронавируса, то он должен вакцинироваться другими типами вакцин.

Предостережения к проведению прививки:

острые заболевания с температурой выше 38°C. Вакцинацию можно отложить на срок до двух недель от начала заболевания;

лечение моноклональными антителами или реконвалесцентной плазмой. Вакцинация может быть проведена через 90 дней после окончания терапии;

введение вакцин против других инфекционных болезней. Вакцинацию от Covid-19 могут провести через 14 дней после введения вакцины против других инфекционных болезней, за исключением инактивированной вакцины против гриппа, которую можно вводить одновременно с Covid-вакциной в разные руки.

В то же время коронавирус в анамнезе не является противопоказанием к вакцинации. Ляшко утверждает, что сейчас допускается откладывать вакцинацию не дольше чем на три месяца от момента течения Covid-19.

Кроме того, грудное вскармливание не является противопоказаниями к вакцинации. Ни одна из вакцин от коронавируса не содержит частиц живого вируса, поэтому они не представляют угрозы для матери и младенца.

Для прививки можно использовать вакцину Comirnaty производства Pfizer/BioNTech или AstraZeneca. Согласно действующей инструкции к вакцине CoronaVac от Sinovac Biotech, грудное вскармливание является противопоказанием для применения этой вакцины. Прекращать кормить младенца грудным молоком из-за прививки не нужно.

Министр утверждает, что вакцинация людей с онкопатологиями от коронавируса является приоритетной. Это касается людей с иммунодефицитом. Они имеют более высокий риск тяжелой болезни и смерти от Covid-19.

Благодаря ускорению темпов вакцинации от коронавируса шестой день подряд Украина находится на плато Covid-госпитализаций.

На прошлой неделе в Украине сделали рекордное количество прививок антиковидной вакциной за неделю – 1 млн 740 тыс. За последнюю неделю удалось спасти 1 238 жизней.