Чи потрібно вакцинуватися проти коронавірусу тим, хто перехворів і має антитіла? Перед багатьма виникає це запитання, особливо зараз, коли людям потрібні Covid-сертифікати, а для цього треба отримати два уколи.

Лікар Євген Комаровський дав однозначну відповідь на це запитання.

– У науковому світі дискусія закінчилася. ВООЗ каже, що потрібно, йдіть та вакцинуйтеся. А якщо ми захворіли нещодавно? Йдіть та вакцинуйтесь! А якщо у нас багато антитіл? Йдіть і вакцинуйтеся! Ви перехворіли? Бог із вами! Щойно ви маєте можливість дійти до пункту вакцинації – йдіть і вакцинуйтесь, – прокоментував Євген Комаровський.

За його словами, немає ризику того, що якщо людина має антитіла, і вона отримає щеплення, їй від цього буде зле.

– Є дуже популярна теорія багатьох науковців, які говорять про те, що якщо ви перенесли хворобу у середньоважкій чи тяжкій формі, то ви, мабуть, можете не робити щеплення півроку. Але потім все одно треба щеплюватися, – додав він.

Дуже складно визначити чи ефективні антитіла проти коронавірусу.

Навіть якщо вони є, це не означає, що цей захист зможе нейтралізувати вірус, підсумував Комаровський.

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року, в Україні – з лютого 2021-ого.

Джерело: Доктор Комаровський