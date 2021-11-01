Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Відео Актуально

Ви перехворіли? Бог з вами… Комаровський розповів, чи потрібен укол після Covid-19

1 Листопада 2021, 13:43 Людмила Грубнік
вакцина
Джерело: Depositphotos

Чи потрібно вакцинуватися проти коронавірусу тим, хто перехворів і має антитіла? Перед багатьма виникає це запитання, особливо зараз, коли людям потрібні Covid-сертифікати, а для цього треба отримати два уколи.

Лікар Євген Комаровський дав однозначну відповідь на це запитання.

– У науковому світі дискусія закінчилася. ВООЗ каже, що потрібно, йдіть та вакцинуйтеся. А якщо ми захворіли нещодавно? Йдіть та вакцинуйтесь! А якщо у нас багато антитіл? Йдіть і вакцинуйтеся! Ви перехворіли? Бог із вами! Щойно ви маєте можливість дійти до пункту вакцинації – йдіть і вакцинуйтесь, – прокоментував Євген Комаровський.

За його словами, немає ризику того, що якщо людина має антитіла, і вона отримає щеплення, їй від цього буде зле.

– Є дуже популярна теорія багатьох науковців, які говорять про те, що якщо ви перенесли хворобу у середньоважкій чи тяжкій формі, то ви, мабуть, можете не робити щеплення півроку. Але потім все одно треба щеплюватися, – додав він.

Дуже складно визначити чи ефективні антитіла проти коронавірусу.

Навіть якщо вони є, це не означає, що цей захист зможе нейтралізувати вірус, підсумував Комаровський.

Читайте також:
больница”Я бачив, як ця хвороба вбиває. Можна купити Сovid-сертифікат, але не антитіла…”

Вакцинація від коронавірусу триває у світі з грудня 2020 року, в Україні – з лютого 2021-ого.

Джерело: Доктор Комаровський

Теги
Євген Комаровський , Вакцинація , Коронавірус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка