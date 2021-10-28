Водій-далекобійник Андрій Мельник ніколи серйозно не ставився до коронавірусу. Разом з другом він купив підроблене свідоцтво про вакцинацію, щоб його проїзні документи були в порядку, тому що він возив вантаж в Західну Європу.

Його думка змінилася після того, як друг заразився на Covid-19 і опинився у відділенні інтенсивної терапії на апараті штучної вентиляції легень.

– Це не вигадка. Я бачив, як ця хвороба вбиває. Сильного імунітету буде недостатньо, тільки вакцина може забезпечити захист, – сказав 42-річний Мельник, чекаючи в Києві вакцинального уколу.

І додав, що дійсно наляканий і благає лікарів допомогти виправити помилку, тому що смерть від коронавірусу набагато ближче, ніж він припускав.

Вакцини – є, бажання – немає

Україна сьогодні страждає від потужного сплеску коронавірусних інфекцій, як і інші регіони Східної Європи і Росія. Незважаючи на те, що вакцини є у великій кількості, в країні широко поширене небажання отримувати щеплення.

– Повільні темпи вакцинації в Східній Європі пояснюються декількома факторами, в тому числі недовірою населення і минулим досвідом використання інших вакцин, – вважає менеджер Європейського регіонального бюро ВООЗ з інцидентів, пов’язаних з Covid-19, Кетрін Смоллвуд.

В Україні тільки 16% дорослого населення повністю вакциновані. Це другий за величиною показник в Європі після рівня трохи більше 7% у Вірменії.

Влада України вимагає, щоб вчителі, державні службовці та інші працівники пройшли повну вакцинацію до 8 листопада, в іншому випадку їм загрожує призупинення виплати заробітної плати.

Крім того, доказ повної вакцинації або негативний результат ПЛР-тесту тепер необхідні для посадки в літаки, поїзди та міжміські автобуси.

Чорний ринок смерті

Це призвело до бурхливого зростання чорного ринку підроблених документів. Фальшиві сертифікати про вакцинацію продаються за ціною від $100 до 300. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, існує навіть фальшива версія цифрового урядового додатка зі вже встановленими фіктивними сертифікатами.

Минулого тижня Президент Володимир Зеленський провів нараду з питань боротьби з підробками. Поліція заявила, що підозрює працівників 15 лікарень у причетності до видачі фальшивих документів про вакцинацію.

– Поліція порушила 800 кримінальних справ за такими підробками і направила 100 мобільних підрозділів для розшуку їх власників, – повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Низький рівень вакцинації призвів до швидкого поширення Covid-19, створивши новий стрес для і без того перевантаженої системи охорони здоров’я країни.

На межі катастрофи

У хірургічному відділенні лікарні в місті Біляївка, недалеко від чорноморського порту Одеси, зараз проходять лікування тільки пацієнти з коронавірусом, при цьому 50 з 52 ліжок заповнені. Не вистачає ліків і кисню, деякі співробітники лікарень, не витримавши напруги, звільняються.

– Ми знаходимося на межі катастрофи, яку посилюють агресивні противники вакцинації, – сказав завідувач відділенням лікарні Сергій Швець.

Схожа ситуація і в лікарні на 120 ліжок у місті Чернівці на заході країни, де, за словами лікаря Ольги Кобевко, 126 пацієнтів перебувають у вкрай важкому стані.

– Я плачу від відчаю, коли бачу, що 99% пацієнтів у важкому стані з Covid-19 не вакциновані, хоча мали можливість захистити себе, – сказала журналістам AP фахівець з інфекційних захворювань.

За її словами, нинішній сплеск здається особливо смертоносним: в її лікарні щодня вмирають 10-23 пацієнта, в порівнянні з менш ніж шістьма минулої весни. Значно зросла частка пацієнтів віком від 30 до 40 років.

Вона звинувачує широко поширений скептицизм щодо вакцин, викликаний впливом соціальних мереж і релігійних переконань.

– Фейкові історії набули широкого поширення, змушуючи людей повірити в мікрочіпи і генетичні мутації, – нарікає лікар.

Вона каже, що деякі православні священики відкрито і агресивно закликають людей не робити щеплень, а в соціальних мережах ходять найабсурдніші чутки. Українці навчилися не довіряти будь-яким ініціативам влади, і вакцинація не виняток.

Сумніви щодо вакцинації існують навіть серед медичних працівників. Сергій Швець сказав, що 30% співробітників його лікарні в Біляївці відмовилися від щеплень, а міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко визнав, що близько половини українських медичних працівників все ще не хочуть щепитися.

– Ризик дезінформації щодо вакцин ніколи не був таким високим, як і ставки, – зазначив представник ЮНІСЕФ в Україні Мурат Шахін.

На його думку, неправдива і така, що вводить в оману інформація про Covid-19 представляє зростаючу загрозу.

…Але для Андрія Мельника, українського водія вантажівки, страх перед реальною загрозою заразитися Covid-19 переважив всі колишні побоювання з приводу рятівних вакцин.

Фото: (c)UNICEF/2021/Ukraine/Maloletka