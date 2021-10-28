У Києві третій день поспіль показник завантаженості ліжок з киснем для Covid-хворих перевищує 65%. Це означає, що у місті можуть запровадити червону зону карантину.

Про це повідомив заступник голови Київської міської ради Микола Поворозник.

– Рішення про встановлення червоного рівня епідемічної небезпеки ухвалює Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, але ми збираємо місцеву комісію ТЕБ та НС вже завтра, – зазначив він.

За останню добу у столиці захворіла 1 451 людина. Від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 39 пацієнтів.

За словами Поворозника, ситуація у лікарнях міста непроста. Нині там перебувають 3 334 пацієнти, зокрема 50 дітей, з підтвердженим діагнозом коронавірус. Ще 452 людини разом з 27 дітьми – мають підозру на Covid-19. У важкому стані перебувають 2 411 пацієнтів.

У відділення інтенсивної реанімації потрапили 339 хворих. З них 59 – під’єднано до апарата штучної вентиляції легень, ще 232 перебувають на неінвазивній штучній вентиляції легень. Кисневої підтримки потребують 2 888 хворих.

Заступник голови КМДА додав, що попри погіршення ситуації із Covid-захворюваністю, місто продовжує нарощувати темпи вакцинації, адже це єдиний спосіб уберегтися від важкого перебігу хвороби.

За минулу добу у Києві щеплення від коронавірусу отримали 27 566 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії у столиці здійснили 2 166 837 щеплень.

В Україні вже вісім регіонів перебувають у червоному рівні епідемічної небезпеки. Це Рівненська, Миколаївська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська та Херсонська області.

З 30 жовтня червону зону також запровадять на території семи областей: Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської.

Джерело: Микола Поворозник