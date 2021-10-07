Пульсоксиметр – це спеціальний прилад, який визначає рівень насичення крові киснем (сатурацію). Він допомагає визначити ступінь дихальної недостатності у пацієнтів з різними захворюваннями дихальних шляхів (пневмонія, бронхіальна астма, коронавірус) та деякими серцево-судинними хворобами.
Окрім вимірювання сатурації крові, пульсоксиметр визначає середню частоту пульсу в ударах за хвилину. Також він використовується для контролю стану хворого на операційному столі, діагностики проблем зі сном, визначення ефективності та нешкідливості спортивних тренувань.
1. Перед використанням обробіть отвір приладу та палець медичним спиртом
Найкраще вимірювати сатурацію на безіменному пальці домінантної руки, адже там проходить продовження артерії, яка дає пульсацію. Перед тим, як вставити палець у пристрій, його варто промасажувати, щоб покращилася мікроциркуляція і він не був холодним.
Також перед вимірюванням необхідно заспокоїтися, провітрити приміщення, розправити грудну клітку та глибоко подихати.
2. Вставте палець у затискач пульсоксиметра нігтьовою пластиною догори
Вимірювати сатурацію краще сидячи або лежачи. Рука не повинна бути в підвішеному стані, її треба рівно покласти на будь-яку поверхню.
3. Під час роботи пульсоксиметра палець не повинен тремтіти, рекомендується не рухатися
Вимірювати сатурацію лікарі радять декілька разів на день, якщо у людини є ознаки респіраторної хвороби, та спостерігати за змінами. На основі моніторингу можна побачити, яка тенденція зміни показників.
4. Один раз натисніть кнопку увімкнення на передній панелі
Після увімкнення необхідно почекати декілька секунд. На екрані з’являться дві цифри — верхня буде показувати відсоток кисню в крові, а нижня — пульс.
Під час кожного натискання на вимикач пульсоксиметр перемикається в інший режим роботи дисплея.
5. Через кілька секунд зчитайте показники з екрана дисплея
PI – індекс перфузії або імпульсної модуляції – це характеристика кровотоку у пальці, на якому проводиться вимірювання.
Норма від 0,3% до 20%. Дуже низьке значення цього показника може спотворювати результати вимірювання сатурації та свідчить про переохолодження пальця, навіть хвороби судин або ж про шоковий стан.
Sp02 – насичення киснем. Діапазон вимірювання від 50% до 99%.
Норма – від 95% до 100%. Водночас показник від 94% до 90% свідчить про перший ступінь дихальної недостатності. 75%-89% – другий ступінь, а 74% та нижче – третій ступінь дихальної недостатності. Все, що нижче норми, може свідчити про погіршення стану людини та необхідність госпіталізації.
Якщо рівень нижче за 90%, то людині необхідна термінова медична допомога.
PRbpm – показник пульсу. Діапазон вимірювання – від 30 до 240 ударів у хвилину. У здорової людини кількість пульсових хвиль у спокійному стані відповідає кількості серцевих скорочень і дорівнює показнику 60-80 за хвилину.
6. Пульсоксиметр вимикається автоматично, якщо сигналу у пристрої немає понад 8 секунд
Пристрій має низьке енергоспоживання. Заряду двох стандартних батарейок типу 3а вистачає, щоб використовувати його безперервно протягом 30 год.
Коли заряд низький, це може вплинути на точність вимірювання. На екрані з’являється попередження про низьку напругу.