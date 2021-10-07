5. Через кілька секунд зчитайте показники з екрана дисплея

PI – індекс перфузії або імпульсної модуляції – це характеристика кровотоку у пальці, на якому проводиться вимірювання.

Норма від 0,3% до 20%. Дуже низьке значення цього показника може спотворювати результати вимірювання сатурації та свідчить про переохолодження пальця, навіть хвороби судин або ж про шоковий стан.

Sp02 – насичення киснем. Діапазон вимірювання від 50% до 99%.

Норма – від 95% до 100%. Водночас показник від 94% до 90% свідчить про перший ступінь дихальної недостатності. 75%-89% – другий ступінь, а 74% та нижче – третій ступінь дихальної недостатності. Все, що нижче норми, може свідчити про погіршення стану людини та необхідність госпіталізації.

Якщо рівень нижче за 90%, то людині необхідна термінова медична допомога.



PRbpm – показник пульсу. Діапазон вимірювання – від 30 до 240 ударів у хвилину. У здорової людини кількість пульсових хвиль у спокійному стані відповідає кількості серцевих скорочень і дорівнює показнику 60-80 за хвилину.