Пульсоксиметр — это специальный прибор, который определяет уровень насыщения крови кислородом (сатурацию). Он помогает определить степень дыхательной недостаточности у пациентов с различными заболеваниями дыхательных путей (пневмония, бронхиальная астма, коронавирус) и некоторыми сердечно-сосудистыми болезнями.

Кроме определения сатурации крови, пульсоксиметр определяет среднюю частоту пульса в ударах за минуту. Также он используется для контроля состояния больного на операционном столе, диагностики проблем со сном, определения эффективности и безвредности спортивных тренировок.

1. Перед использованием обработайте отверстие прибора и палец медицинским спиртом Лучше всего измерять сатурацию на безымянном пальце доминантной руки, ведь там проходит продолжение артерии, которая дает пульсацию. Перед тем, как вставить палец в устройство, его следует помассировать, чтобы улучшилась микроциркуляция и он не был холодным. Также перед замером необходимо успокоиться, проветрить помещение, расправить грудную клетку и глубоко подышать.

2. Вставьте палец в зажим пульсоксиметра ногтевой пластиной вверх Измерять сатурацию лучше сидя или лежа. Рука не должна быть в подвешенном состоянии, ее надо ровно положить на любую поверхность.

3. Во время работы пульсоксиметра палец не должен дрожать, рекомендуется не двигаться Измерять сатурацию врачи советуют несколько раз в день, если у человека есть признаки респираторной болезни, и наблюдать за изменениями. На основе мониторинга можно увидеть, какова тенденция изменения показателей.

4. Один раз нажмите кнопку включения на передней панели После включения необходимо подождать несколько секунд. На экране появятся две цифры — верхняя будет показывать процент кислорода в крови, а нижняя — пульс. При каждом нажатии на выключатель пульсоксиметр переключается в другой режим работы дисплея.

5. Через несколько секунд считайте показатели с экрана дисплея PI — индекс перфузии или импульсной модуляции – это характеристика кровотока в пальце, на котором производится измерение. Норма от 0,3% до 20%. Очень низкое значение этого показателя может искажать результаты измерения сатурации и свидетельствует о переохлаждении пальца, даже болезни сосудов или же о шоковом состоянии. Sp02 – насыщение кислородом. Диапазон измерения от 50% до 99%. Норма — от 95% до 100%. В то же время показатель от 94% до 90% свидетельствует о первой степени дыхательной недостаточности. 75% -89% – вторая степень, а 74% и ниже – третья степень дыхательной недостаточности. Все, что ниже нормы, может свидетельствовать об ухудшении состояния человека и необходимости госпитализации. Если уровень ниже 90%, то человеку необходима срочная медицинская помощь. PRbpm – показатель пульса. Диапазон измерения – от 30 до 240 ударов в минуту. У здорового человека количество пульсовых волн в спокойном состоянии соответствует количеству сердечных сокращений и равно показателю 60-80 в минуту.