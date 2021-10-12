У Києві щодня збільшується кількість захворілих та госпіталізованих з Covid-19.

Про це повідомила заступниця голови Київської міської адміністрації Ганна Старостенко в інтерв’ю одному з видань. З її словами, столиця має вакцинувати від коронавірусу максимальну кількість киян, щоб запобігти локдауну.

– Станом на сьогодні заповненість ліжок у лікарнях, які визначені для прийому хворих на Covid-19, складає 44,6%. Щоб упередити можливий локдаун, маємо максимально швидко вакцинувати людей. Іншої альтернативи немає, – зазначила заступниця.

Старостенко стверджує, що до лікарень з тяжкими формами Covid-19 потрапляють люди старшого віку, які не зробили жодної дози щеплення. Це пацієнти віком 65+ із супутніми захворюваннями, такими як цукровий діабет, серцево-судинні хвороби.

Вона зауважила, що ресурсів для нарощення темпів вакцинації вистачає, і місто постійно шукає нові можливості для їхнього розширення.

У Києві збільшується кількість пунктів вакцинації. Щепитися можна однією вакциною на вибір: Coronavac, Pfizer, AstraZeneca.

Нині працюють 57 мобільних бригад, створені для виїзду на підприємства, у колективи. У ТРЦ вже 22 пункти вакцинації. Ще 117 пунктів щеплення працюють на базі лікувальних закладів міста, діє також центр масової вакцинації у МВЦ та 21 міні-вакцинальний центр.

Серед усіх українських регіонів Київ лідирує за кількістю вакцинованих від коронавірусу людей. Але у КМДА хочуть пришвидшити темпи вакцинації.

Станом на 12 жовтня у Києві зафіксували рекорд смертей від коронавірусу, який востаннє фіксували у травні. За добу померли 25 людей. А загалом на Covid-19 захворіли за добу 628 людей.

Джерело: Вечірній Київ