В Киеве ежедневно увеличивается количество заболевших и госпитализированных с Covid-19.

Об этом сообщила заместитель главы Киевской городской администрации Анна Старостенко в интервью одному из изданий. По ее словам, столица должна вакцинировать от коронавируса максимальное количество киевлян, чтобы предотвратить локдаун.

— По состоянию на сегодня заполненность коек в больницах, которые определены для приема больных Covid-19, составляет 44,6%. Чтобы предотвратить возможный локдаун, должны максимально быстро вакцинировать людей. Другой альтернативы нет, — отметила заместитель.

Старостенко утверждает, что в больницы с тяжелыми формами Covid-19 попадают люди старшего возраста, которые не сделали ни одной дозы прививки. Это пациенты в возрасте 65+ с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни.

Она отметила, что ресурсов для наращивания темпов вакцинации хватает, и город постоянно ищет новые возможности для их расширения.

В Киеве увеличивается количество пунктов вакцинации. Привиться можно одной вакциной на выбор: Coronavac, Pfizer, AstraZeneca.

Сейчас работают 57 мобильных бригад, созданные для выезда на предприятия, в коллективы. В ТРЦ уже 22 пункта вакцинации. Еще 117 пунктов прививки работают на базе лечебных учреждений города, действует также центр массовой вакцинации в МВЦ и 21 мини-вакцинальный центр.

Среди всех украинских регионов Киев лидирует по количеству вакцинированных от коронавируса людей. Но в КГГА хотят ускорить темпы вакцинации.

По состоянию на 12 октября в Киеве зафиксировали рекорд смертей от коронавируса, который последний раз фиксировали в мае. За сутки умерли 25 человек. А всего Covid-19 заболели за сутки 628 человек.

Источник: Вечерний Киев